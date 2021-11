Amatrice trova un buon punto: 2-2 col Futbol Montesacro. Bucci: «Campo pessimo, sono soddisfatto»

RIETI - Termina con un pari la gara dell’Amatrice: è 2-2 in casa del Futbol Montesacro. I rossoblù si fanno riprendere nel finale lasciando due punti. Ora il quarto posto è diviso con lo stesso Futbol e Sporting Montesacro a 16 punti.

La gara

Fischio d’inizio che tarda qualche minuto. Il direttore di gara insieme ai due capitani decidono se il campo è nelle condizioni per giocare. Al limite della praticabilità si decide poi di iniziare.

Match che si preannuncia poco entusiasmante dove di calcio se ne vede ben poco. Intorno al 20’ passano in vantaggio i padroni di casa su rigore. Al vantaggio del Futbol risponde Brucchietti di testa sugli sviluppi di un corner, una specialità per il difensore centrale dei rossoblù.

Nella ripresa parte bene l’Amatrice che sigla l’1-2: passano pochi minuti quando Tiengo conclude in porta, su respinta dell’estremo difensore di casa arriva Cafini che porta i suoi in vantaggio. Match che resta in equilibrio per 20’ poi un cross in area di Mazzoli arriva sul secondo palo per Fiorentini che mette dentro la rete del pareggio.

Il tecnico Romeo Bucci

«Oggi non si è potuto fare calcio. Le nostre caratteristiche di gioco non si possono esprimere in campi del genere. Non c’è stata costruzione del gioco da parte di entrambe le squadre. Peccato perché forse su un altro campo potevamo fare qualcosa di più. Sono comunque soddisfatto del risultato. I ragazzi si sono sacrificati, hanno lottato su ogni pallone, se mettiamo sempre tutti noi stessi difficilmente perdiamo. Dispiace per i due punti ma un pareggio fuori casa in un campo del genere può sicuramente andarci bene».