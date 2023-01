Sfonda il vetro dell'auto e ruba lo zainetto di una mamma in attesa che il figlio esca da scuola. Il furto davanti all'elementare Cirese

RIETI - Un furto con destrezza in pieno giorno con i genitori fuori in attesa durante l'uscita degli studenti dalla scuola Cirese di viale Fassini. Non c' ha pensato due volte il ladro che, nella scorsa mattinata senza essere visto, è riuscito ad infrangere il vetro anteriore di un'auto in sosta rubando una borsa-zainetto di colore nero contente chiavi, affetti personali e portafoglio con denaro, documenti e carte di credito.

La giovane mamma, a pochi passi di distanza in attesa del proprio figlio (erano circa le 13.30), non si è accorta di nulla se non quando ha fatto ritorno presso la propria auto notando subito il vetro infranto e la borsetta-zaino nera sparita.

La proprietaria, dopo la denuncia del fatto alle forze dell'ordine e nella speranza che il ladro abbia abbandonato lo zaino-borsa in qualche luogo, confida ora nel senso civico di qualche passante che magari possa essersi imbattuto nello zainetto, invitandolo a rivolgersi alle forze dell'ordine o alla redazione de Il Messaggero (rieti@ilmessaggero.it) o contattando il numero 347-2991683