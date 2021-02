Si separano le strade tra Fumagalli e la Npc: il regista approda a Rimini in Serie B, a Rieti in arrivo un under

RIETI - Rescissione consensuale tra Carlo Fumagalli (4.2 ppg), playmaker classe 1996 in forza alla Npc Rieti dalla scorsa stagione, e il club di patron Cattani: alla base motivi personali, che hanno indotto il giocatore a lasciare la società reatina. Oltre 20 minuti di utilizzo a partita e un ruolo chiave soprattutto in difesa nella stagione in corso per Fumagalli, sfortunato invece lo scorso campionato: quando fu frenato da una lesione al crociato.

L'addio era nell'aria già da giorni, stamattina la nota ufficiale del club:«Kienergia Rieti comunica di aver risolto il contratto di prestazione sportiva con l'Atleta Carlo Fumagalli che lascia dunque la Sabina dopo aver giocato per la Npc nella stagione 2019/2020 e metà 2020/2021. A Carlo vanno i ringraziamenti del Club per il contributo apportato in questi mesi ed i migliori auguri personali e professionali».

Ufficiale l’accordo con il RivieraBanca Basket Rimini, terza forza del girone A1 in serie B. Stasera il debutto con la nuova squadra, nella trasferta di Alessandria.

La Npc valuta l'inserimento di un under per mantenere alta l'intensità degli allenamenti.

Ultimo aggiornamento: 12:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA