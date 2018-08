di Lorenzo Santilli

RIETI - Niente serie C Silver per la Foresta Small, rinnovata la collaborazione tra le due società reatine, la dirigenza ha deciso di non iscrivere la squadra al massimo campionato umbro, dove partecipava da alcune stagioni, ottenendo la salvezza lo scorso marzo.



Una scelta dolorosa quella presa dalla società, che per mantenere viva la prima squadra, ha chiesto l'autoretrocessione in serie D umbra come spiega il direttore generale Gioacchino Fusacchia: «Siamo stati costretti a malincuore a prendere questa decisone, per motivi di budget e perchè il campionato umbro di C Silver quest'anno prevedeva l'ingresso di 8 società marchigiane, sarebbe stato un torneo troppo lungo e impegnativo per noi, con trasferte a Montegranaro,Pesaro e perfino a San Marino», poi continua Fusacchia sulla possibilità di continuare a disputare la C Silver nel Lazio: «Era stata presa in considerazione anche questa idea, ma ora la federazione ci considera una società umbra, e un possibile ritorno nel Lazio è previsto al termine del quadriennio olimpico». Sul ritorno in serie C spiega il direttore: «Appena ci saranno le risorse necessarie torneremo in C, ora faremo crescere i giovani del nostro vivaio».



Intanto la rinnovata Foresta Small potrà contare sull'esperienza del nuovo coach Alejandro Gomez, ex giocatore della Nsb in serie A nel 2008, vanta numerosi campionati in piazze importanti tra cui Roseto, Teramo, Livorno, Montecatini e Udine, spagnolo ma che da anni vive a Rieti, commenta così questa nuova stagione: «L'idea di autoretrocedere va benissimo, così avremo costi minimi e si può investire seriamente sui giovani. C'è un progetto triennale in cui l'obiettivo è far crescere i giovani e tirare fuori giocatori di Rieti di buon livello. Ci sono i 2003 sono un gruppo forte, l'idea è di potenziare anche loro». Sul campionato di serie D dice: «E' impegnativo, ci sono giocatori esperti, le partite sono molto competitive e i ragazzi acquisiranno esperienza superiore. Ringrazio il coach Boldini che sarà un mio collaboratore, è una garanzia, con lui faremo crescere gli Under 20>. Poi Gomez aggiunge una nota sull'impiantistica: «Per far crescere i giovani dobbiamo avere a disposizione gli impianti, sono troppo cari gli affitti, così fare sport è un lusso».



Intanto da lunedì 3 settembre Gomez al PalaCordoni avrà a disposizione molti giovani, ci saranno i gemelli Luca e Matteo Salari, De Angelis, Annibaldi e Pontillo già alle spalle varie stagioni in serie C, il valido gruppo dei 2000 composto dai gemelli Di Fazi, Faraglia, Gianfelice, Marchetti, Razzano, i giovanissimi Munalli, Olivieri, Di Battista e Bonanomi, tutti questi giovani potranno contare quasi sicuramente sull'esperienza di Antonio Livera.

Giovedì 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:41



© RIPRODUZIONE RISERVATA