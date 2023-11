Forano, è sabina la settima cavalla più bella d'Italia: premiata a Verona Vain Lady di Enzo Sinceri

RIETI - La provincia di Rieti continua a fare il pieno di riconoscimenti nel settore equestre. Dopo Amatrice, a farsi notare è un’azienda della Bassa Sabina che ha scalato la classifica della 125esima edizione della Fieracavalli di Verona.

È infatti sabina la settima cavalla più bella d’Italia. Tra le puledre di un anno del circuito allevatoriale Masaf è stata selezionata e premiata Vain Lady (Vancouver de Lanlore x Canturo), allevata e di proprietà di Enzo Sinceri, erede della storica azienda di famiglia che nasce come stazione di fecondazione equina e che oggi vanta una moltitudine di premi e riconoscimenti nel settore dei cavalli sportivi da salto.

Come racconta Enzo Sinceri, la sua azienda è “nata a Fara Sabina e si è ampliata a Forano” e nel tempo il nome della sua realtà imprenditoriale si è legato a quello di “importantissimi stalloni europei e nazionali, fattrici e allevamenti, selezionando alcune linee di sangue che hanno prodotto cavalli vincenti che spesso hanno avuto anche rilevanza internazionale”.

La 125esima Fieracavalli di Verona, più importante evento equestre nazionale, è stato un palcoscenico di indiscusso rilievo per l’azienda visto che come sottolinea il proprietario “la puledra si è fatta valere tra grandi nomi portando a casa un importante successo per la portata della manifestazione. Chissà – spera anche Enzo - che non sarà per la piccola un primo passo verso una carriera di successi”, che potrebbe tradursi in un vanto per il territorio della provincia di Rieti, come già questo riconoscimento è stato.