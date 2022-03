L'Amatrice si riscatta: espugnato il difficile campo del Fiano Romano 1-0. Desideri: «Prova super»

RIETI - L’Amatrice torna grande. Dopo un avvio di settimana travagliato con le dimissioni di mister Bucci, i rossoblù vincono 1-0 sul difficile campo del Fiano Romano. Cuore e carattere spingono i ragazzi di mister Marco Desideri ad un successo fortemente voluto da tutto l’ambiente. I reatini restano attaccati alle zone alte del girone fermando anche la corsa del Fiano che era a sei risultati utili consecutivi.

La gara

Match tra due squadre molto fisiche. Campo e condizioni ambientali non permettevano un buon gioco. Tanti i lanci lunghi, molti condizionati dal vento. Poche le azioni degne di nota e partita che resta in equilibrio per tutto il primo tempo. Nella ripresa inizia sullo stesso copione della prima frazione ma sono gli ospiti a passare in vantaggio: intorno alla metà della seconda frazione Pagliuca sugli sviluppi di un corner dopo un batti e ribatti in area riesce a mettere la palla in rete. Nel finale forzing dell’Amatrice, il direttore di gara decreta la fine nel mezzo di un contropiede rossoblù.

Le dichiarazioni

Il tecnico rossoblù Marco Desideri: «Siamo molto felici, per noi era un appuntamento molto importante. Non è stato un buon avvio di settimana e le condizioni di classifica iniziavano a starci strette. Ora restiamo in scia ma mai abbassare la guardia. Prestazione super dei ragazzi, era molto difficile vince contro una squadra come il Fiano».