RIETI - Anche la missione fiorentina si è conclusa con una fumata bianca. Il Fc Rieti alle 22,37 ha depositato la domanda d'iscrizione in Lega e da domani potrà concentrarsi sull'aspetto calcistico. Questa la nota ufficiale del club:

"Il Fc Rieti Srl comunica di aver regolarmente depositato nella giornata odierna, secondo i tempi e le modalità previste per i requisiti economico-finanziari, infrastrutturali e sportivo-organizzativi, la propria domanda di ammissione al Campionato di serie C 2019-2020 presso la sede della Lega Pro, in via Jacopo di Diacceto, 19, Firenze". Ultimo aggiornamento: 23:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA