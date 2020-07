Comunali a Fara Sabina, Marinangeli in giro col fotografo prepara la campagna da aspirante sindaco

RIETI - Camicia bianca e scatti nei parchi gioco o nelle aree più conosciute della città: come il polo della logistica, davanti ai capannoni che stanno per aprire. Il nome della lista sarà probabilmente sempre quello, ovvero “Noi Fara”. Quindi, a occhio e croce, in vista delle amministrative di settembre da cambiare c’è solo il nome sui manifesti: nel 2016 era Davide Basilicata oggi Marco Marinangeli.



Manca la comunicazione ufficiale, ma a giudicare le foto nelle quali è stato appena paparazzato l’ex vicesindaco Marinangeli, in posa davanti a una fotografa per le vie di Fara Sabina , sarà decisamente lui a guidare la lista dell’ex primo cittadino.

Gli scatti con probabilità serviranno per la campagna comunicativa delle prossime elezioni in cui, visto il backstage, l’obiettivo principale sembra essere chiaro: ricalcare più possibile Davide Basilicata nell’immagine e nei pensieri. Del resto nel videomessaggio a poche ore della caduta l’ex sindaco è stato chiaro: è in campo e deciso a tornare in sella a settembre per farla pagare “ai traditori” che lo hanno buttato giù. Ma non potrà concorrere per la fascia tricolore? Dettagli.

