E' scomparso il generale Mario Esposito, ex comandante della Guardia di finanza di Rieti

RIETI - E' scomparso, all'età di 88 anni, il generale in congedo della Guardia di finanza Mario Esposito, ex comandante del comando gruppo di Rieti tra gli anni 70 e 80, durante i quali operò al fianco dei procuratori della repubblica Cosmo Macrì e Gaetano La Sala, prima di lasciare la guida della sede al tenente colonnello Giuseppe Magnanini. I funerali di Esposito, che lascia la moglie e due figli, e di cui era nota tra gli sportivi la passione calcistica nutrita per la Lazio, saranno celebrati lunedì 1 maggio (ore 10,30) nella chiesa di San Michele Arcangelo, al quartiere Borgo, prima del trasferimento del feretro al cimitero di Latina, sua città di origine, dove sarà tumulato.