Darboe, un'altra prima volta: titolare in Roma-Crotone. Spiccano personalità e serenità

RIETI - Continua il sogno ad occhi aperti di Ebrima Darboe, il giovane calciatore originario del Gambia cresciuto nel settore giovanile dello Young Rieti. Continua e si arricchisce di un altra "prima volta", dopo l'esordio assoluto in serie A di domenica scorsa a Marassi contro la Sampdoria e quello europeo di giovedì sera all'Olimpico niente di meno che contro il Manchester Utd.

Alle 18 odierne, infatti, per Darboe ha esordito dal primo minuto nella sfida tra Roma e Crotone valevole per la 35esima giornata. Tra infortuni e squalifiche, infatti, Paulo Fonseca ha gli uomini contati e per "Ibra" Darboe è stato meno complicato trovare una maglia da titolare nell'undici di partenza: il numero 55 ha giocato con grande personalità e tranquillità in mezzo al campo accanto a Cristante nel 4-2-3-1 ordinato dal tecnico portoghese per provare superare la resistenza di un Crotone già retrocesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA