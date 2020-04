RIETI - Coronavirus, a Rieti l'elenco delle strutture per anziani diventate focolai del contagio di Coronavirus si fa ogni giorno più lungo. Le residenze per anziani sono diventate sorvegliate speciali da parte dell’Istituto superiore di sanità. Nel report nazionale di una indagine che ha coinvolto le strutture per anziani, sono emerse diverse criticità come la difficoltà nel reperire i dispositivi di protezione individuale, o la carenza di informazioni sulle procedure per contenere l’infezione, fino ad arrivare all’assenza di personale sanitario.

Non è questa, per fortuna la situazione di Rieti, dove la Rsa di via Palmiro Togliatti diffonde oggi con grande soddisfazione i risultati dei tamponi effettuati dalla Asl: tutti negativi al Coronavirus i 50 ospiti, di cui 10 in mantenimento intensivo e 10 estensivi. Negativi anche tutti i dipendenti e gli infermieri.

“In un momento eccezionale della vita della comunità reatina e di tutta l'Italia, in cui l'umanità combatte contro un nemico invisibile – commentano dalla Rsa - si ringrazia tutta la squadra degli operatori, medici, caposala, fisioterapisti, assistente sociale specialista, terapista occupazionale, psicologa, addetti alla cucina, operai ed amministrazione, per la loro competenza professionale ed umana dimostrata in questo momento difficile. Complimenti a questa meravigliosa squadra, determinata e competente”.

