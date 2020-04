© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Luigina Scardaoni aveva compiuto novant'anni nel settembre 2019, portati benissimo. Da qualche anno, era ospite della casa di riposo Santa Lucia, accudita da operatori e suore francescane.Luigina è stata una delle primissime vittime del focolaio dell'epidemia circoscritto nella struttura di Beata Colomba. Agli acciacchi dell'età, uniti al diabete e ai problemi di cuore, il virus ha dato il colpo definitivo. Le condizioni dell'anziana signora si sono aggravate martedì pomeriggio, per poi peggiorare l'indomani all'alba.Originaria di Rieti, Luigina si era sposata con un cantaliciano e lì era sempre vissuta, nella parte bassa del paese, che ora si stringe nel cordoglio della sua scomparsa. Luigina Scardaoni era conosciuta soprattutto per essere stata la "storica" sagrestana di don Gottardo Patacchiola, nella frazione Bivio di Cantalice. Prima che venisse edificata la chiesetta prefabbricata del quartiere, era la sua casa a fungere da chiesa di fortuna per celebrare le Messe, nonchè punto di ritrovo per il catechismo e come luogo di aggregazione.La sua benedizione funebre si è svolta ieri, alla presenza dei soli nipoti, presso il cimitero di Rieti. Luigina è stata ricordata anche da don Gottardo, in un celebrazione privata alla cappella della Casa del Clero Buon Pastore, aspettando di poter celebrare, appena sarà possibile, una liturgia esequiale.