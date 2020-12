Coronavirus, c'è un positivo nel Rieti: la sfida di domenica col Porto Sant'Elpidio a rischio-rinvio

RIETI - Rieti shock, c'è un nuovo positivo al coronavirus: la gara di domenica contro il Porto Sant'Elpidio, rischia seriamente di subire un ulteriore. La notizia è trapelata poco fa, in seguito ad un doppio tampone rapido effettuato nel pomeriggio da altrettanti calciatori amarantoceleste, rimasti lontano dal campo d'allenamento perché con qualche linea di febbre. Alla scoperta della positività (l'altro è risultato fortunatamente negativo), la società si è immediatamente adoperata per trasmettere l'esito sia alla Lega, che alla Asl di competenza per capire il dafarsi. Complicato, in questo momento, immaginare uno scenario diverso da quello di un nuovo rinvio, anche perché in base al nuovo protocollo - che non entrerà in vigore prima del 13 dicembre - con un solo positivo in squadra e i tamponi effettuati entro le 48 ore precedenti alla gara, sarebbe possibile giocare. Ma proprio perché la nuova disposizione non comprende il palinsesto sportivo dei recuperi programmati per domenica, le speranze di vedere Rieti e Porto Sant'Elpidio affrontarsi al Gudini tra meno di 48 ore sono davvero remote.

