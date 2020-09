Coronavirus, Bf Sport: negativi anche i secondi tamponi, domani riprende la preparazione in vista del derby

RIETI - Staff e giocatori della Bf Sport sono risultati negativi al secondo ciclo di tamponi svolti nella giornata di sabato. Questa la notizia che la società reatina ha riportato intorno alle 8 di questa mattina sul proprio profilo facebook.

Il club era in quarantena domiciliare preventiva per avere disputato una amichevole contro il Castrum Donadei che aveva tra i propri tesserati un giocatore positivo al Covid. Notizia che fa sorridere tutto il gruppo e che permette al club di iniziare finalmente la stagione dopo però due settimana di allenamenti in casa.

Domani, 29 settembre, si torna in campo con la preparazione che sarà guidata dal nuovo mister Roberto Pompili e dal suo vice Antonello Cacchiarello. Domenica la prima gara di campionato (seconda giornata): il derby reatino in casa della neopromossa Poggio Mirteto.

Il comunicato del club

«Asd Bf sport Rieti comunica che anche il secondo tampone effettuato sui giocatori e staff è risultato negativo. Pertanto la società comunica che da martedì 29 il gruppo riinizierà l’attività sportiva».

