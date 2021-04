Coronavirus: altri tre decessi. I nuovi contagi sono 58 ma ci sono anche 102 guariti

RIETI - Coronavirus: 58 nuovi positivi a fronte di 102 guariti. Ma ci sono anche tre decessi, due uomini e una donna deceduta in una Rsa di Roma.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 58 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

APPROFONDIMENTI RIETI Fara zona rossa, a scuola in presenza. Poche defezioni a primaria e... RIETI Consumano cibi e bevande nei pressi di due bar: sette multe ed... RIETI Rieti, tracce riconducibili al coronavirus su alcuni mezzi di...

Rieti (9) – Amatrice (2) – Antrodoco (2) – Borgorose (1) – Cantalice (1) – Cantalupo in Sabina (1) – Casperia (2) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (6) – Cittareale (2) – Colli sul Velino (1) – Fara in Sabina (9) – Fiamignano (1) – Magliano Sabina (3) – Monte S. Giovanni (3) – Monteleone Sabino (2) – Montopoli in Sabina (2) – Morro Reatino (1) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (5) – Poggio Moiano (1) – Pozzaglia Sabina (1) – Rivodutri (1).

Si registrano 102 nuovi guariti: (29) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borgo Velino – (1) Cantalice – (2) Casaprota – (1) Casperia – (1) Castel S. Angelo – (4) Castel Nuovo di Farfa – (7) Cittaducale – (3) Collalto Sabino – (1) Colle di Tora – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (1) Cottanello – (15) Fara in Sabina – (3) Fiamignano – (1) Greccio – (1) Magliano Sabina – (2) Mompeo – (1) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (1) Poggio Bustone – (3) Poggio Catino – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (3) Poggio Nativo – (1) Salisano – (5) Scandriglia – (1) Selci – (2) Tarano – (4) Toffia.

Numero tamponi eseguiti: 412. Numero totale tamponi eseguiti: 69.549.

Si registrano tre decessi: un uomo di 73 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti), un uomo di 92 anni (reparti Covid OGP Rieti), una donna di 87 anni (RSA Roma).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1.032.

© RIPRODUZIONE RISERVATA