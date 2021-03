Coronavirus: altro boom di contagi, se ne contano 75 a fronte di 51 guariti. C'è anche il decesso di un uomo

RIETI - Coronavirus: 75 nuovi contagi a fronte di 51 guariti. Si conteggiaa anche un decesso.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 75 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (17) – Borgorose (2) – Cantalice (5) – Caste. S. Angelo (1) – Cittaducale (5) – Collalto Sabino (3) – Collevecchio (2) – Contigliano (4) – Fara in Sabina (15) – Greccio (2) – Mompeo (1) – Monteleone Sabino (4) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (5) – Poggio Nativo (1) – Scandriglia (2) – Tarano (1) – Toffia (1).

Si registrano 51 nuovi guariti: (15) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgorose – (2) Cantalice – (1) Cantalupo in Sabina – (2) Cittaducale – (3) Contigliano – (12) Fara in Sabina – (1) Forano – (2) Greccio – (1) Labro – (1) Magliano Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (4) Poggio Mirteto – (3) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 354. Numero totale tamponi eseguiti: 59.570.

Si registra un decesso: un uomo di 74 anni (struttura ospedaliera Roma)

Totale positivi in provincia di Rieti: 785.

