Coronavirus, emergenza nell'Ic di Fara Sabina: docenti positivi e classi in quarantena a Talocci e Passo Corese

RIETI - Il Covid non va in vacanza, nemmeno a Natale. Nonostante le scuole siano chiuse l’emergenza è arrivata prorompente in tre plessi dell’istituto comprensivo di Fara Sabina. Sono state registrate delle positività tra i docenti che prestano servizio nella scuola elementare di Talocci e nella scuola elementare di Passo Corese.

Dovrebbero essere cinque in tutto gli insegnanti contagiati tra quelli in servizio nella prima e nella seconda frazione del comune. Nella serata di lunedì l’equipe Covid scuole della Asld i Rieti ha fatto scattare la quarantena precauzionale per tre classi della primaria di Talocci (la quinta era già in isolamento per un caso positivo tra gli alunni e questa mattina tutti gli studenti saranno sottoposti a tampone). Quarantena anche per tre classi della scuola elementare di Passo Corese e tre della scuola media Orazio di Passo Corese dove pure è stato riscontrato un contagio. Compreso tutto il personale docente e non, entrato i contatto con le persone affette da Coronavirus.

Per gli alunni che hanno frequentato gli istituti nei giorni 21 e 22 dicembre è scattata la quarantena fino al 5 gennaio e nella mattinata la Asl ha iniziato a contattare le famiglie per fissare la data del tampone cui dovranno essere sottoposti i quarantenati. Orientativamente il 2 gennaio.

