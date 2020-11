Coronavirus, rientra l'emergenza nella scuola di Forano: negativo il tampone molecolare della docente

RIETI - Ritorno alla normalità per la scuola elementare di Forano. Da oggi di nuovo lezioni in presenza per tutte classi del plesso, cinque delle quali erano state poste in Dad dopo la notizia del contagio da Covid-19 di una docente. La positività era stata accertata da un test antigenico, ma il tampone molecolare ha ribaltato l’esito risultando negativo. Rientra dunque l’emergenza.

«Il tampone era un falso positivo – commenta sollevata Valentina Bertazzoli, preside dell’istituto comprensivo Forum Novum di Torri in Sabina cui fa capo la scuola di Forano – Il tampone molecolare ha dato esito negativo, quindi alunni e docenti a partire da oggi possono tornare in aula».

