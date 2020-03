RIETI - Deceduta 77enne di Fara Sabina. Risiedeva nelle campagne della parte alta del comune ed era stata ricoverata alla fine della scorsa settimana, risultando poi positiva al Covid-19. A renderlo noto è il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata.

«Oggi devo darvi una triste notizia - comunica il primo cittadino - una delle persone risultate positive al Covid-19, nella nostra città, è deceduta. La persona, ultrasettantacinquenne, era stata ricoverata pochi giorni fa al reparto malattie infettive dell’ospedale di Rieti. Questo virus, nemico infido e invisibile, è fatto così, si insinua tra le persone più esposte, tra i nostri nonni, le persone più fragili e chi non riesce a sconfiggerlo paga un prezzo altissimo.

Per questo dobbiamo fare la nostra parte, per chi rischia più di tutti, restiamo a casa, davvero, continuiamo a rispettare le disposizioni e le misure di sicurezza, quello che a noi appare come un grande sacrificio, di fronte a notizie come questa scompare.

Alla famiglia va il mio personale e l’abbraccio di tutta la nostra Comunità. Per quanto riguarda il nostro aggiornamento quotidiano dalla Asl ci confermano che anche oggi non ci sono nuovi casi positivi».

