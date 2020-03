RIETI - E’ atteso nelle prossime ore il trasferimento degli ospiti della casa di riposo Arcobaleno da Greccio a Contigliano. In quarantena da giovedì scorso, i 13 pazienti della struttura di Villa Canina, risultati positivi al Coronavirus e attualmente in isolamento insieme al titolare, anch’egli contagiato (sono tutti asintomatici), verranno trasportati nella casa di cura Alcim di via del Campo Boario, a Contigliano.



Si verrà a creare, così, un unico polo di degenza con malati Covid-19, un'ottantina in tutto, più facilmente gestibile dal personale della Asl. La notizia dello spostamento, trapelata nelle prime ore del pomeriggio di oggi, è stata appena confermata dal primo cittadino di Greccio, Emiliano Fabi, che da stamane è in continuo contatto con Asl, Prefettura e i sindaci di Rieti e Contigliano.