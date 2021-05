RIETI - Covid: 25 nuovi positivi a fronte di 31 guariti. E non ci sono decessi. Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 25 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (4) – Antrodoco (1) – Borgorose (1) – Cantalupo in Sabina (3) – Cittaducale (2) – Collevecchio (2) – Fara in Sabina (4) – Forano (1) – Greccio (3) – Longone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Mirteto (1) – Rocca Sinibalda (1).

APPROFONDIMENTI RIETI Covid, violate le normative anti contagio in una casa alloggio per... RIETI Passo Corese, eseguiti 93 test agli alunni delle prime medie RIETI Assessori di Fara multati per violazione delle norme anti-Covid:...

Si registrano 31 nuovi guariti: (10) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Belmonte in Sabina - (1) Cantalupo in Sabina – (1) Castel S. Angelo – (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Configni – (5) Fara in Sabina – (2) Montopoli in Sabina – (1) Nespolo – (3) Poggio Moiano – (1) Rocca Sinibalda – (1) Toffia – (1) Torricella in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 621. Totale tamponi eseguiti: 83.136.

Totale positivi in provincia di Rieti: 557.

© RIPRODUZIONE RISERVATA