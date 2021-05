Covid, violate le normative anti contagio in una casa alloggio per anziani: mega multa dei carabinieri del Nas

RIETI - A conclusione di un’articolata attività, i militari del Nas di Viterbo, hanno deferito in stato di libertà il titolare di una comunità alloggio per anziani, ubicata nel territorio sabino, per aver violato alcune norme penali.

Sempre i militari del Nas di Viterbo, nel corso di mirati controlli per verificare il rispetto dei protocolli per il contenimento del covid-19, hanno proceduto a segnalare alle competenti autorità amministrative il titolare di una comunità alloggio per anziani, sita nella provincia di Rieti, per aver violato molteplici norme ed elevavano anche sanzioni amministrative per un importo di circa 9 mila euro.

