Accumoli: il Consiglio di Stato respinge l'appello dei ricorrenti contro la regolarità delle elezioni, resta in carica D'Angeli

RIETI - «Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dai signori Mario De Santis, Domenico Nobile lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata». Si chiude dopo quasi due anni la vicenda relativa alle contestazione elettorali nelle elezioni comunali di Accumoli.

La vicenda risaliva al 26 maggio del 2019: la competizione elettorale si era svolta tra la lista n.1 “Insieme per Accumoli” collegata al candidato Sindaco Franca D’Angeli e la lista n.2 “Obiettivo Comune”, rappresentata dal candidato Sindaco Francesco Nigro ed all’esito dello scrutinio, era stata proclamata vincitrice, solo per un voto in più, la lista “Insieme per Accumoli”.

La lista perdente aveva così presentato ricorso al Tar chiedendo: “l’annullamento delle operazioni elettorali a causa delle evidenti irregolarità commesse durante lo spoglio delle schede”. Dopo il rigetto del Tar che non aveva ritenuto di procedere a verifiche, avverso a tale pronuncia, solo due dei candidati consiglieri di “Obiettivo Comune”, Mario De Santis e Domenico Nobile, hanno proposto appello al Consiglio di Stato, ottenendo il riconteggio dei voti.

Ora lo stesso Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l'appello dei ricorrenti con la sentenza emessa in modalità da remoto e resa pubblica proprio nella giornata di oggi.

Ultimo aggiornamento: 23:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA