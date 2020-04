© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Giorno di Pasquetta, silenzio surreale. Pochissima gente cammina per Rieti, qualche cane portato in giro dai padroni, alcuni di loro maleducati. Non è passata inosservata la situazione in via dei Salici, nel cuore di Città Giardino, da qualche giorno presa d'assalto dall'inciviltà di chi non rispetta le regole dettate dal senso civico. Lungo l'area pedonale, collegata anche alla centralissima viale Matteucci, piena di condomini e locali commerciali (la maggior parte chiusi causa lockdown), regna la sporcizia creata dagli escrementi dei cani.Situazione surreale incrementatasi da qualche giorno, che non ha fatto a meno di creare mugugni tra i residenti del quartiere reatino: ormai stanchi ed esausti, alcuni sui social hanno esposto il proprio dissenso. Va bene la libertà di passeggiare con il cane in prossimità delle proprie abitazioni, punto fissato fin dalle primissime ordinanze governative, ma le deiezioni vanno raccolte, sempre: lo dice la legge. E' una questione di civiltà. Anche ai tempi del coronavirus.