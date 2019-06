RIETI - Segnali stradali che spuntano tra i rovi, carreggiata ristretta da arbusti e piante, guard rail inghiottiti dall’erba e sprofondati nel terreno che cede. Il tutto con buona pace della sicurezza stradale.



E’ la sintesi della situazione in via Chiesa Nuova, in particolare nel tratto extraurbano tra l’omonima frazione reatina e la frazione contiglianese di Terria.

Una strada che dovrebbe essere sotto la gestione e la manutenzione della Provincia, ma che ormai viene lasciata nell’abbandono proprio come accade per tantissime altre strade in tutto il territorio reatino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA