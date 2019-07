Ultimo aggiornamento: 16:22

RIETI - Martedì sera al WeGil di Trastevere c'era il gotha del cinema. E anche un pò di Rieti. A preparare le cena d'autore per le star del red carpet ci hanno pensato i fratelli Sandro e Maurizio Serva, chef del due stelle Michelin La Trota di Rivodutri.Una serata di gala dedicata alle coproduzioni internazionali vincitrici del bando “Lazio Cinema International” e alle iniziative regionali per lo sviluppo di cinema e audiovisivo, a conferma che il Lazio è sempre più terra di cinema, come confermato anche dai dati: secondo le stime nazionali infatti la nostra regione è l’area italiana in cui l'arte cinematografica viene prodotta e consumata di più, anche grazie al contributo della Regione Lazio, che negli ultimi quattro anni ha cofinanziato 79 produzioni di successo.Presente alla serata il govenatore Nicola Zingaretti che ha annunciato i sedici vincitori, in una serata in cui era presente praticamente tutto il cinema italiano: Vinicio Marchioni, Matteo Garrone, Cinzia Mascoli, Marco Bonini, Francesca Chillemi, Ludovico Fremont, Giulia Elettra Gorietti, Nicola Guaglianone, Pupi e Antonio Avati, Carolina Crescentini, Domenico Procacci, Angelo Barbagallo e Stefania Sandrelli, Giovanni Soldati, Luca Barbareschi e moltissimi altri volti del grande schermo.Come gran finale, tutti a tavola per gustare i prodotti del territorio reatino: trota con pesche della Sabina, frutto della passione e vaniglia, riso con rape rosse erbe spontanee e tartufo, petto di faraone e mele antiche di Borbona e per finire un originale gelato al pomodoro con cocomero.