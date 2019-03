© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ancora un incidente stradale nel pomeriggio di oggi. A Stimigliano, in Sabina, un motociclista è rimasto ferito a seguito di un violento impatto con un'autovettura. L'uomo è stato subito soccorso ma la severità dei traumi riportati ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza con la quale è stato successivamente trasportato al policlinico Gemelli di Roma in codice rosso.L'impatto si è verificato lungo la strada provinciale 657 dove secondo una sommaria ricostruzione l'autovettura sarebbe stata investita dal motocilista che sopraggiungeva nel momento in cui stava svoltando in prossimità di un incrocio. Ad avere la peggio è stato il centauro sbalzato a terra subito dopo l'impatto con il mezzo.Le sue condizioni, al personale medico-sanitario del 118, sono subito apparse serie tanto da richiedere l'intervento di un'eliambulnza del 118. Strada provinciale chiusa al traffico veicolare per l'intera durata delle operazioni di soccorso e di elitrasporto.Sul posto anche i carabinieri del locale comando stazione che hanno effettuato i rilievi per risalire all'esatta dinamica che ha causato l'incidente.