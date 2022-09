Tris del Cantalice: Valle del Peschiera ko 3-1 nell'andata del preliminare di Coppa. Tabellino, commenti e foto

RIETI - È del Cantalice l’andata del turno preliminare di Coppa Italia Promozione: al Ramacogi col Valle del Peschiera termina 3-1. Il Cantalice colpisce anche quattro pali. Tra una settimana il match di ritorno a Grotti.

Il primo tempo

Primo storico incontro fra le due formazioni. Per il Cantalice scende in campo buona parte della formazione che ha disputato l’Eccellenza, fra i titolari c'è anche Accardo. Camilli torna a casa dopo un anno di stop. Assenti Mostarda e Rossi. Tra gli ospiti in porta c'è l'under Cristian Martini, mentre Di Lorenzo è in tribuna per un risentimento muscolare riportato in settimana.

Il primo quarto d’ora è degli ospiti che creano qualche difficoltà alla difesa del Cantalice impegnando più volte Simone Martini non troppo sicuro in alcune occasioni. Dopo le prime difficoltà sale il Cantalice spinto da mister Patacchiola: al 18’ la pressione dei biancorossi mette in difficoltà la difesa della neopromossa, Monaco si trova al posto giusto al momento giusto sfruttanto un batti e ribatti in area e sigla l'1-0. Passano due minuti ed è ancora Monaco: Pezzotti crossa in mezzo, il numero nove di testa realizza il 2-0. Cantalice che ha preso le misure e torna quello visto in Eccellenza. Al 21’ Mattei dai venti metri colpisce il palo. Possesso palla che continua a essere del Cantalice, vicino al gol anche Di Carlo, l'under colpisce la traversa. Due minuti più tardi traversa anche per Pezzotti.

La ripresa

Ritmi più bassi nella ripresa frutto di gambe pesanti a due settimane dall’inizio della preparazione. Il Cantalice cerca di mantenere il risultato con buon possesso palla. Portieri poco impegnati nei primi 20’. Al 31’ Martini atterra Novelli, per il direttore di gara è rigore. Sul dischetto Laureti sigla il 2-1. Al 40’ ripartenza del Cantalice, Monaco allunga per Boncompagni che mette in mezzo, la sfera arriva a Mattei che colpisce il suo secondo palo. Sulla stessa azione Chelebi servito da Boncompagni solo davanti alla porta mette a segno il 3-1.

Le dichiarazioni

Il tecnico del Cantalice, Simone Patacchiola: «Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo dove potevamo e dovevamo arrotondare il risultato. Nella ripresa è subentrata stanchezza fisica e mentale e abbiamo concesso troppo. Fortunatamente per la qualificazione è arrivato un ottimo terzo gol che ci permette di stare più tranquilli. Monaco? Più giovane ma con la testa di adesso avrebbe potuto fare altre categorie».

Il tecnico del Valle del Peschiera, Antonio Pezzotti. «Buon test. Ad eccezione del risultato ho visto cioè che dovevo vedere. Considerato qualche nostro assente, considerando che sto cercando di far fare esperienza ai più giovani, mi posso ritenere soddisfatto di quello che ho visto. Siamo ad inizio di questo percorso, possiamo e dobbiamo fare tanti passi avanti. Mi è piaciuto poco il morale dopo i gol presi, c’è un calo mentale che può portare subito un altro gol e così è stato. Meglio i primi trenta minuti della secondo tempo».

Il tabellino

Cantalice: S.Martini, Massimi, Agnesi (40’ st Duina), Battisti, Gunnella, Di Carlo (37’ st Chelebi) , Pezzotti (44’ st Paris), Mattei, Monaco, Ortenzi, Accardo (38’ st Bomcompagni). A disp. Duina, Kjmc, Agostini, Camilli. All. Simone Patacchiola

Valle del Peschiera: C.Martini, Di Bella (1 ’st M.Colasanti), De Gennaro (17’ st Carloni), Severoni, Fasciolo, Della Penna (40’ st Lorenzini), Picchi, D.Colasanti (1’ st Patacchiola), Colantoni, Novelli (33’ st Simoncelli), Laureti. A disp. Natali, Sidgi, Vannozzi, Ciobano. All. Antonio Pezzotti

Arbitro: Lorenzo Sandrelli di Rieti (Caretti e Lecce di Roma1)

Reti: 18’ pt e 20’ pt Monaco (C), 31’ st Laureti (V) su rig, 41’ st Chelebi (C)

Note. Ammoniti: Massimi, Di Carlo (C), Della Penna (V). Angoli:1-3. Recupero: 2’ pt - 3’st. Spettatori: 200 circa