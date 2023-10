Cantalice ritrova i tre punti, un gol di Marco Massimi stende il Setteville: 1-0. Patacchiola: «Soddisfatto di tutti»

RIETI - Il Cantalice ritrova i tre punti dopo tre pareggi consecutivi: Setteville Caserosse ko 1-0. Al Gudini Marco Massimi sigla il gol che vale la vittoria.

La gara

Primo tempo equilibrato dove il Cantalice ha più occasioni rispetto agli ospiti ma restano sempre vivi per tutta la gara.

Nella ripresa si alza il Setteville e nella prima incursione in area fa paura al Cantalice: rigore per i romani. Dal dischetto Rosati intuisce e respinge salvando i biancorossi. Poco più tardi è Massimi a far male: sugli sviluppi di un corner su mischia la palla arriva suoi piedi del difensore che sigla il gol del vantaggio e dei tre punti.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Come ho detto nel prepartita loro sono una squadra che non rispecchia la classifica, davanti hanno delle buonissime individualità. Siamo stati bravi a rimanere in partita e a portarla a casa. Soddisfatto di tutti».