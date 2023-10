Cantalice blocca un'altra corazzata, ottimo punto a Monterotondo: 0-0. Patacchiola: «Dato tutto su un campo difficile»

RIETI - Il Cantalice ferma anche il Monterotondo 1935: in trasferta termina 0-0. Dopo aver fermato il Fiano, ecco la seconda formazione in vetta al girone che cade nella rete dei reatini. Per i biancorossi è il terzo pareggio consecutivo ma società soddisfatta.

La gara

Parte male la gara del Cantalice, nel riscaldamento Giovannelli, portiere classe 2004 rimedia un infortunio, al suo posto Rosati ma mister Patacchiola deve cambiare modulo.

La gara si attesta su un buon equilibrio, il Cantalice può fare male su almeno tre occasioni ma sotto porta a poca cinica. I padroni di casa hanno poche occasioni per colpire, una fra tutte viene respinta da un’ottima parata di Rosati.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Risultato buono, partita che è stata giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. È un ottimo punto contro la prima della classe. Ho dovuto far a meno di qualche giocatore, fra cui Giannecchini, non in ottime condizioni. Sono comunque soddisfatto dei ragazzi, hanno dato tutto su un campo difficile».