Cantalice non riesce a bloccare la corsa del Monterotondo: 1-4 e gli eretini scavalcano in vetta il Fc Rieti a riposo

RIETI- Il Monterotondo vince 4-1 sul Cantalice e vola in vetta alla classifica sfruttando il turno di riposo del Fc Rieti. Al Gudini è Tornatore gol.

La gara

Il Monterotondo nonostante la giornata di pioggia arriva con un buon numero di tifosi presenti al Gudini che già nei primi minuti della gara sono subito proiettati sul duello al vertice del girone con il Fc Rieti.

Mister Patacchiola deve affrontare la seconda della classe senza l’infortunato Accardo che dagli esami riscontrati ha avuto una serie di in infortuni al ginocchio e nella prossima settimana si sottoporrà ad un’operazione. A centrocampo assente lo squalificato Ortenzi.

Partita condizionata già al quarto minuto quando Casciani atterra un giocatore ospite da ultimo uomo. Il difensore del Cantalice sembra prendere palla ma per il direttore di gara è rosso diretto e il Cantalice prosegue la gara gara in inferiorità numerica. Sulla punizione dal limite Blandino mette dentro il gol dello 0-1.

Il Monterotondo va a valanga sul Cantalice: prima Bornivelli di testa sfiora il palo poi al 10’ Tornatore fa tutto da solo, prima salta un uomo poi defilato calcia sotto l’incrocio dei pari per lo 0-2. Al 26’ arriva il degli ospiti: Collacchi è velocissimo sulla fascia, arriva arriva fino alla linea di fondo poi mette dietro per Tornatore che fa 0-3 e sigla la sua doppietta personale confermandosi ancor più bomber del girone B di Promozione.

Al 3’ il poker del Cantalice: Tornatore decide di portarsi a casa il pallone mettendo in rete la grande palla servita da Petrocchi con uno schema su punizione sicuramente provato in allenamento. Nel finire di partita il gol della bandiera di Matteo Mostarda.

Le dichiarazioni del tecnico Simone Patacchiola

«Era difficile affrontare la seconda in classifica per di più in inferiorità numera. Non c’è nulla da dire. Andiamo avanti».