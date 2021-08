Il derby Npc-Real Sebastiani alla XIII giornata, ecco il calendario completo delle due reatine di B

Venerdì 13 Agosto 2021, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 15:17

RIETI - Svelato il calendario del prossimo campionato di serie B, sotto l’albero c’è l’atteso derby tra Npc e Real Sebastiani. L’appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario è per il 19 dicembre (XIII giornata): Real Sebastiani - Npc al PalaSojourner. Un derby di Natale che varrà lo scettro cittadino e un pezzo di storia dello sport locale, mentre la gara di ritorno è fissata per il 24 aprile.



Stagione regolare al via il 3 ottobre, il 16 gennaio c'è il giro di boa, domenica 8 maggio l'ultima giornata di regular season. Un solo turno infrasettimanale (8 dicembre), poi una lunga pausa natalizia dal 19 dicembre al 9 gennaio, il campionato si fermerà nuovamente il 13 marzo per la disputa delle finali di Coppa Italia. Confermata la formula della passata edizione: playoff strutturati su tre turni, tutte le serie saranno al meglio delle 5 gare, 4 le promozioni in A2, le vincenti dei quattro tabelloni.

Andata

I giornata (3 ottobre)

Real Sebastiani - Rimini

Luiss Roma - Npc

II (10 ottobre)

Npc - Senigallia

Cesena - Real Sebastiani

III (17 ottobre)

Real Sebastiani - Civitanova

Imola - Npc

IV (23 ottobre)

Npc - Teramo

Ozzano - Real Sebastiani

V (31 ottobre)

Real Sebastiani - Senigallia

Faenza - Npc

VI (7 novembre)

Npc - Cesena

Giulianova - Real Sebastiani

VII (14 novembre)

Real Sebastiani - Faenza

Roseto - Npc

VIII (21 novembre)

Npc - Civitanova

Montegranaro - Real Sebastiani

IX (28 novembre)

Real Sebastiani - Luiss Roma

Ancona - Npc

X (5 dicembre)

Npc - Ozzano

Roseto - Real Sebastiani

XI (8 dicembre)

Real Sebastiani - Teramo

Jesi - Npc

XII (12 dicembre)

Npc - Rimini

Imola - Real Sebastiani

XIII (19 dicembre)

Real Sebastiani - Npc

XIV (9 gennaio)

Npc - Montegranaro

Jesi - Real Sebastiani

XV (16 gennaio)

Real Sebastiani - Ancona

Giulianova - Npc



Ritorno



I (23 gennaio)

Npc - Luiss Roma

Rimini - Real Sebastiani

II (30 gennaio)

Real Sebastiani - Cesena

Senigallia - Npc

III (6 febbraio)

Npc - Imola

Civitanova - Real Sebastiani

IV (13 febbraio)

Real Sebastiani - Ozzano

Teramo - Npc

V (20 febbraio)

Npc - Faenza

Senigallia - Real Sebastiani

VI (27 febbraio)

Real Sebastiani - Giulianova

Cesena - Npc

VII (6 marzo)

Npc - Roseto

Faenza - Real Sebastiani

VIII (20 marzo)

Real Sebastiani - Montegranaro

Civitanova - Npc

IX (27 marzo)

Npc - Ancona

Luiss Roma - Real Sebastiani

X (3 aprile)

Real Sebastiani - Roseto

Ozzano - Npc

XI (10 aprile)

Npc - Jesi

Teramo - Real Sebastiani

XII (17 aprile)

Real Sebastiani - Imola

Rimini - Npc

XIII (24 aprile)

Npc - Real Sebastiani

XIV (1 maggio)

Real Sebastiani - Jesi

Montegranaro - Npc

XV (8 maggio)

Npc - Giulianova

Ancona - Real Sebastiani