Real Sebastiani, il campionato inizia contro Pozzuoli, all'ultima giornata il big match con Salerno. Il calendario

RIETI - Cambia la formula del campionato di serie B, le 64 formazioni saranno suddivise in ben otto gironi da 8 squadre. I reatini di Righetti collocati nel girone D1, con team laziali e campani. Si inizia il 29 novembre: il Real ospiterà Pozzuoli, l'ultimo impegno della prima fase è in programma il 7 marzo contro Salerno, nell'atteso big match.

Successivamente verranno disputate altre 8 gare con le formazioni dell’altro sotto girone (D2) che comprende Bisceglie, Catanzaro, Molfetta, Nardò, Reggio Calabria, Ruvo di Puglia e Taranto, mentre si è ritirata Matera. Accederanno ai playoff le prime 8 di ciascun girone incrociando A-B e C-D con la formazione di 4 tabelloni per 4 promozioni in A2. Le ultime di ogni girone, invece, retrocederanno direttamente. Le altre 4 retrocessioni saranno determinate attraverso i playout che coinvolgeranno le formazioni classificate dal 12esimo al 15esimo posto.

Il calendario del Real Sebastiani

I Rieti - Pozzuoli (and. 29/11; rit. 23/1)

II Formia - Rieti (and. 6/12; rit. 31/1)

III Sant'Antimo - Rieti (and. 13/12; rit.7/2)

IV Rieti - Avellino (and.20/12; rit. 14/2)

V Rieti - Cassino (and. 6/1; rit. 21/2)

VI Luiss - Rieti (and. 9/1; rit.28/2)

VII Rieti - Salerno (and. 17/1; rit. 7/3)

