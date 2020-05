Cade dal quarto piano del palazzo della Asl, muore donna di Poggio Mirteto

RIETI - Cade dal quarto piano del palazzo della Asl di Poggio Mirteto, in via Finocchieto e muore.

Si tratta di un'adetta alle pulizie neanche 50enne residente a Poggio Mirteto, R.L. le iniziali del suo nome.

A dare l'allarme, poco dopo le ore 14, è stato un inserviente della ditta di pulizie che ha sentito un tonfo e si è affacciato dalla scala anticindendio per capire cosa fosse accaduto, salvo poi scorgere il corpo esanime della donna riverso sul terreno.

Immediato l'intervento degli operatori del 118 e dei carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto situata di fronte al palazzo della Asl.

Ma per la donna ormai non c'era più nulla da fare.

Sulla dinamica dell'accaduto indagano i militari mirtensi. Sul posto anche il sindaco Giancarlo Micarelli, che esprime profondo sconcerto. Ultimo aggiornamento: 17:17 © RIPRODUZIONE RISERVATA