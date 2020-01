© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dopo due mesi la Zeus Npc è tornata a vincere in trasferta, ma ora nel mirino di Vildera e compagni c'è Bergamo, prossimo avversario al PalaSojourner. La compagine di Calvani, ultima in classifica con 8 punti, nelle ultime uscite si è ricompattata ed è tornata a vincere: dopo le 11 sconfitte consecutive, Bergamo ha travolto 89-65 Tortona, è caduta solo nel finale contro Latina e ieri è riuscita nell'impresa di battere la capolista Casale allo scadere, 70-68.Contro Casale decisive le prove di Carroll, Bozzetto e Allodi, autore del canestro vincente, ma Bergamo per tentare di risollevarsi dai bassifondi è tornata sul mercato, prelevando l'esperta guardia Darryl Jackson: per lui già 5 le stagioni in Italia, avversario al PalaSojourner con le casacche di Casalpusterlengo e Scafati, ha preso il posto di Lautier-Ogunleye. Jackson è l'unica novità di una squadra che comunque sta ritrovando fiducia e può aggrapparsi anche sull'esperienza del suo allenatore per tentare il miracolo salvezza, quindi anche stavolta per la Zeus saranno vietate distrazioni.Carroll, il miglior realizzatore dei bergamaschi con 17.4 punti di media, il regista Zugno e il centro Bozzetto sono i punti di riferimento dello scacchiere tattico di coach Calvani, che dalla panchina oltre che su Allodi e il playmaker di scorta Marra, può contare solo sull'apporto dei giovanissimi Dieng, Costi, Parravicini e Crimeni.