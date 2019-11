COSI' IN CAMPO

RIETI - Terza sfida in sette giorni per la Zeus Npc, alla prese con un vero tour de force in questo avvio, dove però la squadra reatina ha risposto bene: 3 vittorie e 2 sconfitte, stasera c'è l'opportunità di sbloccarsi a Bergamo, altra occasione da non farsi sfuggire. C'è stato poco tempo per preparare l'impegno, Vildera e compagni sono partiti nella mattinata di venerdì alla volta di Bergamo, ma Rossi per questo pomeriggio avrà una certezza in più, Francesco Stefanelli: l'esterno toscano, ha calcato il parquet nel derby laziale e da oggi continuerà ad acquisire più minutaggio, ma attenzione a Filoni, che sgomita per un posto in quintetto, fin qui strameritato. Di fronte c'è la giovane compagine di Marco Calvani, anch'essa reduce da un buon avvio, imbattuta al PalaAgnelli e in grado di dare filo da torcere a Latina e Casale in trasferta. Sarà l'occasione per riscattare il pesante ko dello scorso 24 marzo, quando al PalaAgnelli terminò 91-64, forse la peggior prova della Npc durante la regular season. Tra le file della Npc, ritroverà la sua vecchia squadra Dario Zucca, chissà se il lungo cagliaritano non provi ad infilare la vendetta dell'ex di turno.Alessandro Rossi alla vigila del match, presenta così la gara: «Sarà una bella partita, contro una squadra molto combattiva, che incarna perfettamente quello che è lo spirito del suo allenatore. Loro hanno un rendimento simile al nostro, perchè in casa hanno sempre vinto fin qui e subito sconfitte in trasferte, seppur molto combattute. Mi aspetto una partita durissima, giocata sulle piccole cose, sui dettagli, siamo due squadre per certi versi simili, credo la differenza la potrà fare la continuità nell'arco dei quaranta minuti. Abbiamo poco tempo per recuperare, stiamo cercando di mettere insieme i pezzi e le energie dopo la partita di Latina, contiamo di andare a Bergamo determinati, cercando di fare ancora un passettino avanti nella nostra crescita».Per Bergamo, coach Marco Calvani: «Si chiude un trittico di partite all’interno di una settimana complessa, con il viaggio a Latina e la trasferta a Casale Monferrato. Siamo consapevoli della forza di Rieti ma vogliamo mantenere la nostra imbattibilità casalinga - afferma il tecnico romano - I laziali hanno dimostrato di aver giocato partite importanti, sono una squadra esperta che sa dove arrivare, hanno molto ben chiari gli obiettivi in attacco e presentano una certa imprevedibilità nei loro giocatori. Noi dovremo essere ancora più costanti: ci siamo, siamo stati competitivi contro tutte le squadre finora incontrate. Abbiamo bisogno di un risultato importante, non solo per la classifica ma per darci ulteriore morale, e provare a giocarci le nostre carte anche lontano dal PalaAgnelli».: 0 Dieng, 5 Carroll, 7 Crimeni, 10 Parravicini, 11 Costi, 16 Bozzetto, 18 Allodi, 21 Marra, 23 Lautier-Ogunleye, 66 Zugno. All. Calvani: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 4 Brown, 5 Cannon, 8 Vildera, 16 Zucca, 17 Pastore, 23 Nikolic, 75 Filoni. All. Rossi: Ciaglia, Catani e MorassuttiEbk Roma - BiellaLatina - TorinoTortona - ScafatiOrlandina - AgrigentoTrapani - NapoliTreviglio - CasaleTorino 8Casale 8Treviglio * 6Biella 6Rieti 6Trapani 6Latina 6Aagrigento* 4Tortona 4Napoli 4Bergamo 4Orlandina 4Scafati 2Ebk Roma 0* una partita in meno