LE ASPETTATIVE DEI COACH

COSI' IN CAMPO

Zeus Npc Rieti

Bergamo Basket

Arbitri

ALTRE GARE, VI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Un test di maturità, da non fallire per incorniciare fin qui una settimana perfetta: è la missione di Alessandro Rossi e i suoi ragazzi, attesi domani dalla sfida con Bergamo. Gli ultimi risultati positivi e la classifica dei bergamaschi non dovranno indurre a sottovalutare un avversario, che aldilà della classifica, è in fiducia e arriverà nel catino del PalaSojourner con uno spirito diverso, dopo le belle prove delle ultime uscite. In attesa che Raffa trovi la forma migliore e con Pastore ancora fuori, Rossi ripartirà dalle certezze di questa squadra: Cannon è chiamato ancora una volta a trascinare i suoi, la lucidità di Passera in regia e il giovane Filoni, come punto di riferimento in difesa. Gli altri invece: capitan Vildera mercoledì è stato una presenza costante e preziosa, ancora spazio per Nikolic e Fumagalli, entrambi positivi nelle ultime uscite, mentre è chiamato al riscatto Stefanelli, grande assente nel finale di Latina. Occhi puntati anche su Zucca, ex della gara, dopo il polverone di inizio settimana, per il lungo cagliaritano c'è l'esame PalaSojourner e bisognerà vedere quale accoglienza gli riserverà il pubblico amarantoceleste.Nella conferenza di presentazione del match, la Zeus Npc ha ricordato, tramite la presenza di Fulvio Iampieri, la campagna a favore della sicurezza stradale promossa dalla Npc Cares. Una campagna di cui la società reatina, coach Rossi e tutti i componenti della squadra sono testimonial da diversi anni e che sarà ricordata anche nell'intervallo di Rieti-Bergamo. «La sicurezza stradale è per noi un tema importante. Incessante la nostra collaborazione con ReteZero WebTv per sensibilizzare soprattutto i giovani su un tema di grande attualità - si legge nella nota della Npc - Progetto #OndeRod...basta vittime della strada! "tornare indietro non è possibile". #ontherod #bastavittimesullastrada #npc #sicurezza».Alessandro Rossi, presenta così il match:«Non vorrei sembrare ripetitivo o banale, ma devo dire ciò che penso e il presupposto peggiore per cominciare a pensare a questa partita sia quello di guardare la classifica e dare al match connotati di classifica, che invece non deve assolutamente avere. Per vari motivi, giochiamo con una squadra in salute, che ha beneficiato dell'innesto di Jackson, ha vinto due partite delle ultime quattro, è una squadra ben allenata e non si è mai persa d'animo in questi mesi. Vengono qui a Rieti sereni del fatto di poter fare la loro partita con la leggerezza che in questi casi si rischia di avere, quindi per noi è un test molto importante, che deve dirci in questo momento quanto siamo maturi per pensare di dare continuità ai nostri buoni risultati dell'ultima settimana».Marco Calvani, coach di Bergamo:«Siamo consapevoli dell’impegno che ci attende, andiamo in un campo difficile, ma ci arriviamo con una componente mentale diversa dalle altre partite, perché vincendo con Tortona e Casale ci siamo tolti delle vere zavorre - mentre sugli avversari - Rieti ha compiuto un percorso di assoluta eccellenza, gioca un basket chiaro e questo terzo posto anche se in coabitazione dice molto. Inoltre andare a Latina e vincere non è mai facile».: 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 3 Passera, 5 Cannon, 8 Vildera, 11 Raffa, 16 Zucca, 23 Nikolic, 75 Filoni, 97 Fornara, 98 Buccini. All. Rossi: 0 Dieng, 5 Carroll, 7 Crimeni, 10 Parravicini, 11 Costi, 16 Bozzetto, 18 Allodi, 21 Marra, 30 Jackson, 66 Zugno. All. Calvani: Pazzaglia (Pu), Chersicla (Lc) e Almerigogna (Ts)Torino - LatinaBiella - EbkAgrigento - OrlandinaScafati - TortonaNapoli - TrapaniCasale - TreviglioTorino e Casale 24Agrigento e Biella 22Tortona, Trapani e Rieti 20Scafati, Latina e Treviglio 18Napoli 16Orlandina 12Ebk 10Bergamo 8