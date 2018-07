RIETI - Consegnati alla Riserva Naturale dei laghi Lungo e Ripasottile i nuovi mezzi per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. «Il commissario e il direttore della Riserva naturale - si legge in una nota della Riserva - ringraziano il presidente della Regione, Nicola Zingaretti e il direttore regionale Consoli per il finanziamento concesso.



In aderenza alle linee guida e alle direttive della presidenza del Consiglio dei ministri e dell’agenzia regionale di Protezione civile gli Enti parco oltre alle attività di prevenzione vigilanza e monitoraggio del territorio, potranno concorrere alla lotta attiva grazie alla piena efficienza delle dotazioni e attrezzature.



In prossimità della stagione di massima allerta, al personale guardaparco delle aree naturali protette sono stati consegnati altresì di dispositivi di protezione individuale Dpi specifici per le attività antincendio. Il tutto in linea con le raccomandazioni operative della Prefettura.

Luned├Č 16 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:18



