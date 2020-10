Rieti, Amatrice in tavola nel primo appuntamento con blogger e giornalisti da tutta Italia

RIETI - Mettere in luce le eccellenze del territorio reatino. Questo l’obiettivo del progetto “Tipicamente Rieti”, ideato dalla Camera di Commercio di Rieti in collaborazione con l’Azienda Speciale Centro Italia, cofinanziato da Unioncamere Lazio. Una ventina di giornalisti e blogger provenienti da Milano, Napoli, Firenze Udine, Vicenza, Roma, Parma e Rieti si sono ritrovati questa mattina sulla piattaforma web Zoom, per il primo incontro in videoconferenza che ha visto al centro Amatriciana e Gricia.

Ciascuno dalla propria cucina ha potuto seguire i consigli dello chef dell’hotel Roma di Amatrice Alfonso Bucci, accompagnato da Laura Ciacci, di Campagna Sabina, entrambi collegati dalle cucine del ristorante Le Tre Porte di Rieti.

È stato proprio lo chef a guidare i presenti nella realizzazione dei piatti, illustrando il procedimento e rispondendo alle curiosità.

Nelle case dei partecipanti era arrivato, nei giorni scorsi, il kit di prodotti con cui realizzare la ricetta prescelta: spaghetti e mezze maniche dai grani Strampelli di Facioni, guanciale amatriciano prodotto da Sa.No., pecorino stagionato dell’azienda agricola D’Ascenzo, olio extra vergine di oliva Sabina Dop di Petrucci, vino bianco IGT del Lazio, peperoncino sabino e anche una bella padella di ferro.

A dare il benvenuto a giornalisti e blogger di tante parti d’Italia il segretario della Camera di Commercio di Rieti Giancarlo Cipriano, collegato dalla sua cucina.

A questo primo appuntamento ne seguiranno altri tre. Lunedì 26 ottobre i partecipanti andranno alla scoperta di una deliziosa pasta di legumi con Lenticchie di Rascino, Presidio Slow Food e coltivate unicamente sull'omonimo altopiano ad un'altitudine compresa tra 900 e 1300 metri. Sabato 7 novembre sarà possibile realizzare i gustosi Pizzicotti alla Reatina, mentre lunedì 23 novembre si passerà al dolce con il castagnaccio, realizzato con la Rossa del Cicolano e il Marrone Antrodocano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA