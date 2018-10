© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Uscirà nelle sale italiane giovedì 4 ottobre ma domani – in anteprima nazionale – il film del regista Pippo Mezzapesa, «Il bene mio», prodotto da Cesare Fragnelli, farà tappa alle ore 19 al cinema Paradiso di Amatrice con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.Saranno presenti il regista e il cast con l’attore, Sergio Rubini, a rendere unica questa anteprima di lusso. La scelta di Amatrice non è stata certo casuale in quanto il film vibra del sentimento della memoria, ricordando il valore e l’importanza di tenere sempre vivi nel tempo non soltanto i nostri ricordi ma anche i luoghi colpiti da catastrofi o da fenomeni di spopolamento.La pellicola è stata accolta da ampi consensi della critica e interminabili applausi al festival del cinema di Venezia lo scorso mese di settembre dove ha concorso. Grande attesa ad Amatrice per un pomeriggio carico di sentimento ed emozioni. «Rai Cinema ha un rapporto speciale con Amatrice. Dallo scorso anno si è impegnata a donare i film da proiettare al cinema Paradiso - ha detto Paolo Del Brocco, ad di RaiCinema - nella speranza di dare un po’ di sollievo a questa comunità che ha subito delle ferite profonde. Il “Bene mio” ci sembra il film perfetto per parlare a un pubblico che combatte per tenere viva la memoria».