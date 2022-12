Amatrice si rinforza in difesa: arriva Di Gianfelice, ex giovanili di Atalanta e Novara. «Scelta per il progetto»

RIETI - L’Amatrice punta anche sui giovani: ecco Matteo Di Gianfelice. Difensore centrale 22enne è l’ultimo arrivato in maglia rossoblù. Curriculum di tutto rispetto: Atalanta e Novara le giovanili, Avezzano nella sua ultima stagione. Scende in Promozione per progetti importanti convinto dal ds e dal presidente dei reatini.

La nota del club

Il difensore centrale Matteo Di Gianfelice è un giocatore dell'Amatrice Calcio: classe 2000, è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta e del Novara; proviene dall'Avezzano (serie D).

«Sono felice di aver accettato questo progetto, fin da subito mi sono reso conto di avere di fronte una società seria e di livello. Sono qui per dare una mano e per cercare di fare bene» ha dichiarato Matteo Di Gianfelice .