“Young Stage Camp”, tre giorni per i giovani a settembre per scoprire il club rossoblù

RIETI - Non solo Prima squadra: l’Amatrice mette al centro del suo futuro progetto i giovani talenti e organizza tre giorni di stage a settembre. L’incontro è rivolto ai nati fra il 2005 e il 2016.

La nota del club

Young Stage Camp: tre giorni per i giovani a settembre, per scoprire l’Amatrice Calcio

Tre appuntamenti gratuiti per provare la Scuola Calcio dell'Amatrice. Lo "Young Stage Camp" è rivolto a bambini e ragazzi nati dal 2005 al 2016. Previste tre giornate nel mese di settembre (il 7, il 9 e il 12): dalle ore 16 alle ore 18 ci si potrà ritrovare insieme ai tecnici e dirigenti dell'Amatrice Calcio e conoscere da vicino la realtà rossoblù. Primi calci, prime sensazioni da provare senza impegno per avvicinarsi e testare le proprie attitudini nel gioco del calcio.

«Abbiamo voluto fortemente questi appuntamenti per proseguire i nostri progetti volti a porre le basi per uno strutturato settore giovanile - spiega il Presidente dell’Asd Amatrice, Tito Capriccioli - vivere per un giorno cosa significa stare in campo, dare i primi calci (penso ai piccoli): sono tutte sensazioni che vogliamo far provare, certi di rivolgerci anche ai ragazzi dei comuni vicini che vogliono avvicinarsi alla pratica sportiva con l’Amatrice Calcio».