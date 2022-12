Città di Rieti, al Gudini è amarcord: premiati Tirelli, Mattiuzzo e Solaroli. Foto

RIETI - Un tuffo nel passato. Dalla fine degli anni '90 ai giorni nostri. È iniziata così l'amichevole tra il Città di Rieti e l'Ostia Mare, con la consegna di un riconoscimento a chi i colori amarantoceleste li ha difesi sul campo e oggi veste la maglia dei lidensi.

Da Stefano Mattiuzzo, capitano del Rieti che nell'estate del '97 vinse lo spareggio di Castelvetrano riconquistando la serie D, a Fabrizio Tirelli, artefice della promozione in C quattro anni fa e capitano indiscusso per sei stagioni. Un riconoscimento anche all'attuale ds dell'Ostia Mare, Riccardo Solaroli, che a più riprese ha lavorato alle pendici del Terminillo, sia sotto la gestione-Fedeli, che con quella targata-Curci. A consegnare targa ricordo e una maglia personalizzata è stato l'intero asset societario del Città di Rieti insieme all'assessore allo Sport del Comune, Chiara Mestichelli.