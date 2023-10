A Contigliano la “cena ecumenica” dell'Accademia della cucina italiana di Rieti

RIETI - Si è svolta ieri sera - 19 ottobre - presso il ristorante Casale di Villa Battistini di Contigliano , la tradizionale cena ecumenica dell'Accademia Italiana della Cucina, che quest’anno era incentrata sul tema “Il riso, il mais e gli altri cereali (grano, farro, orzo, avena, segale) nella cucina della tradizione regionale”.

Particolarmente significativa è stata l’ecumenica di quest’anno perché questo importante appuntamento è stato celebrato ricordando i 70 anni dalla costituzione dell'Accademia, avvenuta nel 1953 mediante la degustazione del risotto giallo alla milanese, piatto che i fondatori degustarono in quella occasione a Milano.

Tutte le delegazioni del mondo, nel proprio territorio, hanno organizzato la conviviale per celebrare il tema dell'anno, oggetto di questo incontro. La serata conviviale, cui hanno partecipato numerosi ospiti, è stata preceduta dalla relazione di Roberto Lorenzetti, che ha intrattenuto accademici ed ospiti con una interessantissima relazione dal titolo “Strampelli – Dohrn. Il grano e il farro della valle reatina” e dall’intervento di Emanuela Laurenzi, del birrificio Alta Quota, che ha illustrato ai convenuti le tipologie di birra al grano senatore Cappelli, al farro ed al pane, che hanno accompagnato il pasto.

Dopo l’interessante momento culturale si è passati alla parte conviviale della serata, cui hanno partecipato il sindaco di Contigliano Paolo Lancia ed il presidente dell’Accademia del peperoncino Livio Rositani.

La serata si è conclusa, tra la soddisfazione generale, chiamando in sala la chef Andreina Renzi del ristorante Casale di Villa Battistini per le magnifiche pietanze realizzate ed a Gianluca Renzi per la cura del servizio, che hanno ricevuto unanime consenso ed ai quali è stato tributato un meritatissimo applauso.

Questi i piatti serviti durante la serata: zucca, funghi e spuma di polenta e farro risottato con zucca, castagne e formaggio erborinato Casale Nibbi accompagnati dalla birra al farro Amatrice; risotto alla milanese accompagnato dalla birra torbata L’antica; strozzapreti di grano Senatore Cappelli, aglio e maggiorana accompagnati dalla birra al grano Senatore Cappelli Anastasia; rollè di coniglio su riduzione di cacciatora, lingotto di polenta concia e porcini con misticanza selvatica accompagnato dalla birra Giovio e Tartella di farina di farro, ricotta di pecora e visciole accompagnata dalla birra alla radice di genziana Eva.

E’ stato servito pane di segale, ai cereali, pizza ai cereali e caffe’ d’orzo.