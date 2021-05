Il Rieti salvo punta a scalare posizioni: allo Scopigno arriva il Castelfidardo

RIETI - Il Manlio Scopigno torna ad ospitare il Rieti dopo più di un mese. I reatini, reduci da due vittorie nelle ultime uscite, hanno raggiunto la salvezza aritmetica con sei gare di anticipo rispetto alla fine della stagione, come deciso dal Consiglio Federale della Figc. Non resta che divertirsi e far divertire raccogliendo il maggior numero di punti per restare in corsa per i playoff. Domani, 23 maggio, alle 16, tra le mura di casa arriva il Castelfidardo per la 13^ giornata di ritorno. Squadra ostica e ben attrezzata come fanno pensare i dati alla mano: quarto posto in classifica, 37 gol fatti e 31 subiti, in trasferta è la quinta quadra più prolifica del girone. Il match di andata terminò 1-1. Sfida difficile con motivazioni diverse: il Rieti ha solo l’obiettivo di raccogliere punti, gli ospiti vogliono salire sempre più in alto.

Risolti i rebus retrocessioni e playout ormai esclusi non resta che osservare i piani alti del girone. Sempre alle 16 vanno in scena le altre sfide valide per la 13^ giornata di ritorno.



La capolista Città di Campobasso va in trasferta sul campo del Real Giulianova. Sfida più alla mano per gli ospiti che però non devono perdere la concentrazione sull’obiettivo promozione ormai a un passo. Passo che può essere ostacolato dal Notaresco anche se distante cinque lunghezze con una gara in più. La seconda classificata è ospite del Tolentino in una sfida molto interessante.

Match alla mano anche per il Cynthialbalonga contro l’Olympia Agnonese ormai destinata alla retrocessione. Stessa sorte per il Porto Sant’Elpidio, quest’ultimo sfida in casa la Matese che cerca un posto solido tra le big del girone.

Interessante la gara tra Pineto e Montegiorgio. La formazione adriatica è a un passo per entrare tra le formazioni al vertice. Il Montegiorgio arriva senza particolari motivazioni. A Vasto va in scena il derby tra Vastese e Vastogiardi. Match molto equilibrato per punti e gol fatti ma le motivazioni scarseggiano per entrambe le formazioni. In campo anche Aprilia-Atletico Terme Fiuggi. Respirano entrambe le formazioni dopo l’eliminazione del playout.

Rinviata la sfida tra Recanatese e Castelnuovo Vomano per positività riscontrare nel gruppo squadra degli ospiti.

Classifica



Campobasso 61 (28 gare giocate)

Notaresco 56 (29)

Cynthialbalonga 46 (29)

Castelfidardo 45 e Matese 45 (29)

Castelnuovo Vomano e Pineto 43 (27)

Recanatese e Montegiorgio 42 (29)

Rieti 37 (28)

Vastogirardi 36 (27)

Vastese 36 (28)

Aprilia 34 (27)

Tolentino 33 (29)

Fiuggi 32 (28)

Giulianova 28 (27)

O. Agnonese 8 27 (27)

Porto Sant’Elpidio 7 (27)

