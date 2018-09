Il Papa l'anno prossimo andrà in Mozambico: «se sarò vivo»

di Franca Giansoldati

Città del Vaticano - «Verrò in Mozambico l'anno prossimo. Se sarò vivo». Una battuta scherzosa ha chiuso l'incontro in Vaticano tra il presidente del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi e Papa Francesco che ha accettato l'invito a visitare il Paese. Successivamente l'udienza il presidente ha dato un sommario resoconto del colloquio e della conferma del viaggio che sarà calenderarizzato nell'agenda papale.



Per il prossimo anno sono all'orizzonte già tre viaggi lunghi e impegnativi. Oltra al Mozambico anche Panama, dove andrà a gennaio per la Giornata Mondiale della Gioventù e il Giappone, una meta che lui stesso ha voluto confermare alcuni giorni fa parlando con un gruppo di visitatori giapponesi presenti ad una udienza.





Venerd├Č 14 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA