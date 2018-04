Fico: i partiti dialoghino per formare il governo. Salvini: «Con i veti non si va lontano, se Di Maio rispetta il voto dialogo è con la Lega»

Il presidente della Camera Roberto Fico invita i partiti a dialogare per formare un governo.



«I gruppi parlamentari devono dialogare fino in fondo per cercare di risolvere i problemi che affliggono il Paese: dalla lotta alla povertà, alla corruzione fino all'obiettivo di annullare gli incidenti sul lavoro», ha affermato il presidente della Camera al Gr1 Rai. «Auspico - ha ribadito - che i gruppi dialoghino per fare una governo che alla fine riesca a risolvere questi problemi, così come la gente ci chiede».



«Di veto in veto in veto non si va lontani, bisogna rispettare il voto degli italiani, che hanno dato più voti alla coalizione di centro destra e tanti voti ai 5 stelle, che sono arrivati secondi». Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha risposto a chi osservava che il veto più grande del M5S è su Silvio Berlusconi.



Centrodestra e M5S, ha aggiunto Salvini parlando a margine di un incontro a Fogliano-Redipuglia (Gorizia), «devono avere la responsabilità di mettersi a un tavolo e ragionare di pensioni, tasse, giovani, Europa, giustizia, scuola, lavoro. Io sono pronto a farlo anche domani. Se qualcuno non ha voglia di farlo e non si sente in grado di governare, lo dica».



«Se Di Maio, come a parole dice, vuole rispettare il voto degli italiani, l'unico dialogo possibile è Lega-5 stelle. Lui parla di nuovo, se per nuovo intende andare a colazione con Renzi o con la Boschi è uno strano concetto di nuovo», ha aggiuntto il leader della Lega a chi gli chiedeva se ci fosse una fuga del M5s verso il Pd.

Luned├Č 9 Aprile 2018



