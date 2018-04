Vitalizi, Fico: proposta di riforma entro 15 giorni, sacrifici ora spettano a politica

Via all'istruttoria per superare i. Il presidente della Cameraha disposto che i deputati questori di Montecitorio presentino entro quindici giorni una proposta per il superamento del sistema dei vitalizi erogati agli ex deputati. La decisione è stata adottata nel corso dell'ufficio di presidenza.LEGGI ANCHE: Giletti-Bocchino, lite a “Non è l'Arena”: «Hai la bava», «Informati» L'istruttoria, ha spiegato Fico, dovrà tenere conto dei seguenti aspetti: «Possibili modalità di ricalcolo con metodo contributivo dei trattamenti in essere; attenta valutazione dell'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi; opportunità di fissare un tetto per cui il ricalcolo non possa condurre a un trattamento migliore rispetto a quello attualmente goduto; valutazione della possibilità di una revisione della disciplina relativa ai vitalizi degli ex deputati condannati, ai fini di una maggiore effettività ed efficacia della disciplina stessa; avvio immediato di consultazioni con i questori dell'altro ramo del parlamento affinché si valuti la proposta di una disciplina uniforme in materia di vitalizi degli ex parlamentari.