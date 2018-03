Renzi stoppa la fronda: no ai 5Stelle. Ma nel Pd è l'ora di sospetti e veleni

di Alberto Gentili

Scolpire sulla pietra la linea dell'opposizione. E' questo l'imput dato Matteo Renzi a quattro giorni dalle consultazioni. Il pressing per aprire un dialogo con M5s, che Dario Parrini definisce «stalking mediatico», non ha per ora ricadute concrete: a parte Michele Emiliano, che viene rintuzzato da Carlo Calenda, nessuno chiede apertamente un sostegno a Di Maio. Ma nella guerra di nervi e sospetti che si è aperta nel Pd, il fattore tempo è importante: al secondo giro di consultazioni il fronte...