di Stefania Piras

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Se a livello istituzionale è stato chiamato «governo del cambiamento», per la tv pubblica la formula è trionfale e diventa una fiera «rivoluzione culturale». Con questa espressione ieri il vicepremier Luigi Di Maio ha annunciato via Twitter alle 15,40 il nuovo direttore generale della Rai. Sarà Fabrizio Salini, romano, 51 anni, ex Fox e Sky. Salini è diventato direttore generale di Stand By Me, la società di produzione televisiva che curò le campagne dell' ex segretario Pd...